С января перестанут начислять пенсию, если не пройти регистрацию в Соцфонде? Это фейк

В Соцфонде заявили, что данное сообщение является фейком.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что пенсионеры должны пройти регистрацию в Соцфонде, иначе с января им перестанут начислять пенсию. В Соцфонде заявили, что данное сообщение является фейком.

С января перестанут начислять пенсию, если не пройти регистрацию в Соцфонде? Это фейк

В Соцфонде пояснили, что некоторые пенсионеры получают начисления на банковские карточки, для этого они заключат договор с одним из коммерческих банков.

"В договоре прописано, что каждые полгода пенсионеры должны уведомлять Соцфонд о том, что они продолжают получать пенсию через этот банк. Всякое может быть. Например, они могут уехать куда-то. Еще бывают случаи, что человек скончался, но несколько месяцев его пенсию продолжают получать другие люди. Во избежание таких случаев банк просит пенсионеров периодически подтверждать в Соцфонде, что у них ничего не изменилось и они продолжают получать пенсию через данный банк. Но обычно все пенсионеры об этом знают и приходят сами. Прекращение выплат не предусмотрено. Пенсионеры продолжат получать свои положенные выплаты", - сообщили в Соцфонде.



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