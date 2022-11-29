Эксперты: Афганистан по-прежнему представляет серьезную угрозу для ЦА

Хотелось бы, конечно, чтобы доминировали умеренные, но по факту их влияния не наблюдается.

В Бишкеке 24 ноября "Ой-Пикир" при поддержке Фонда Горчакова прошел круглый стол "Безопасное развитие Центральной Азии и афганский фактор". Следует отметить, что в связи с возросшим интересом со стороны студентов и педагогических составов ведущих вузов страны этот круглый стол по инициативе руководства вуза был проведен на базе Бишкекского государственного университета при поддержке посольства России в Кыргызстане.

Традиционно участие в нем приняли государственные, общественные деятели, эксперты и профессора из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана.

Политолог из Казахстана Замир Каражанов подробно рассказал о проблемах и рисках, связанных с Афганистаном, – это, по словам эксперта, и нестабильная экономическая и политическая ситуация, и разрушенная социальная инфраструктура, и затяжная война.

"Другие факторы, влияющие на обстановку, - это приход к власти "Талибана", в руководстве которого есть и умеренные руководители, но и радикальные. Хотелось бы, конечно, чтобы доминировали умеренные, но по факту их влияния не наблюдается. При этом нужно понимать, что люди, пришедшие в "Талибан", как правило, малообразованные, выходцы из низов общества, которым трудно понять, каким образом может нормализоваться ситуация в стране", - констатирует Каражанов.

Он также добавил, что в структуре "Талибана" продвигаются полевые командиры, что, конечно же, оказывает влияние на радикализацию этого движения.

"Афганистан представляет угрозу и тем, что он стал тихой гаванью для разного рода экстремистских и радикальных группировок. Вывод напрашивается сам собой: Афганистан будет оставаться головной болью не только для Центральной Азии, но и для Пакистана, Индии и Ирана. Обеспечить стабильность и мир в Афганистане местные политические силы не способны, скорее всего, потребуется координация внешних сил для того, чтобы дать толчок, дать шанс Афганистану нормализовать ситуацию в стране и развиваться по какому-то мирному руслу".

Ильдар Якубов, кандидат политических наук из Узбекистана, согласился с тем, что проблемы, связанные с афганским фактором, безусловно, влияют на регион.

"Как мне представляется, реальность сейчас такова, что главной проблемой является то, что Афганистан остается, к сожалению, в информационном вакууме после выхода американских сил из этой страны. Он исчез из международной повестки дня. Проблемы Украины обсуждаются, проблемы Тайваня, глобальное экономическое развитие, а Афганистан просто исчез. И вопрос международного признания, который бы решил значительную часть проблем, связанных с экономических развитием Афганистана, не решается. А, на мой взгляд, главной проблемой является то, что Афганистан становится в ту же роль, что Йемен или Сомали - забытый конфликт где-то на окраинах мира. И это наиболее негативный сейчас момент".

Спецпредставитель президента КР по особым поручениям Таалатбек Масадыков не понаслышке знает о проблемах Афганистана – в этой стране он провел порядка 15 лет. В своем выступлении по видеосвязи он очень подробно остановился на всех аспектах угроз, связанных с Афганистаном, но подчеркнул, что "этот фактор и дальше будет представлять собой угрозу, но это зависит от того, как ситуация в мире будет развиваться. Мы не должны забывать, что конфликт, который сейчас разворачивается на Украине, это не война России с Украиной, а война с объединенным коллективным западом, потому что западные страны, силы НАТО прямо или косвенно в нем участвуют. И если ситуация на Украине будет осложняться, то, скорее всего, наш регион определенные силы попытаются дестабилизировать".

Высказался на эту тему и отечественный политолог Марс Сариев. Он согласился с подобным сценарием и отметил, что целью является не Центральная Азия – наш регион не более чем инструмент или звено давления.

"Цель - выход на Россию через Казахстан, на Башкирию, Татарстан, Северный Кавказ, и я думаю, что лакмусовой бумажкой будет, как станет развиваться ситуация весной на украино-российском фронте. В случае необходимости Россию будут дожимать через второй фронт, поэтому не зря в своих выступлениях в Ереване уже однозначно говорят о том, что нужно строить эшелонированную оборону с Таджикистаном и Кыргызстаном"

Российский эксперт, афганист Никита Мендкович считает, что пограничным с Афганистаном странам Центральной Азии необходимо выстраивать совместно с Россией единый периметр защиты границ, в т.ч. с опорой на опыт сотрудничества России и Таджикистана охраны границ в начале 2000-х.

"Это должно подкрепляться сотрудничеством и по линии ОДКБ, куда в настоящий момент Узбекистан входит в качестве наблюдателя, по сути, и Туркменистан мог бы войти в этом же статусе. Помимо этого, необходимо сотрудничество на уровне двусторонних соглашений, направленное на обеспечение военного сотрудничества, и по линии военных разведок на сопредельной территории и для выработки взаимодействия на случай вторжения боевиков с Афганской стороны".

Президент Международной ассоциации ветеранов "Альфа" Юрий Погиба пояснил, что такое эшелонированная оборона. "Это не только сотрудничество в военном аспекте, это и военно-технический, дипломатический формат интеграции разведслужб, вплоть до экономического направления. Эшелонированная оборона подразумевает обеспечение всеобщей безопасности по тем направлениям, которые могут создать у нас проблему. И один из моментов, который обсуждался в Ереване, как раз и был посвящен устранению тех противоречий, которые у нас складываются внутри нашего военно-политического блока, что, в целом, мешает нашему уровню обороноспособности и увеличивает риски дестабилизации обстановки в регионе".

В контексте обсуждения безопасности Центральной Азии и афганской угрозы Погиба также отметил, что "ЦА регион как пороховая бочка, которая может сдетонировать и взорвать все постсоветское пространство".

Тему ОДКБ продолжил Евгений Каблуков - индолог, профессор кафедры МО БГУ им .К. Карасаева. Он считает, что "коллективный Запад принимает все усилия, чтобы оторвать нас от России и разрушить те традиционные объединения, которые существуют на нашем пространстве. В данный момент такое традиционное объединение это ОДКБ. Если мы вспомним январь месяц, когда ОДКБ показало свои возможности, то это напугало Запад".

Он также напомнил про многочисленные информационные вбросы, касающиеся недопущения интеграции Кыргызстана и России в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других объединений. Как правило, такие "заявки" звучат от известных лиц, работающих на финансируемые Западом НПО и СМИ.

"К сожалению, эта информация многими воспринимается как правильная. Более того, эти вбросы в первую очередь направлены на студентов, еще не укрепившихся в своих позициях, и многие этому верят, и против этого нужно бороться. Это основная опасность, которая угрожает нашему государству и государствам ЦА", - отметил профессор.

Рахат Бейсебаев, декан кыргызско-китайского факультета БГУ им. К. Карасаева, доктор исторических наук, и.о. профессора, также затронул тему ОДКБ и отметил, что Кыргызстан выполняет все свои обязательства в рамках этой организации.

"Перед афганской и угрозой дестабилизации региона считаю, что нам нужно принимать антикризисные меры. Нужно быть готовыми к любой ситуации и в военном, и в политическом, и в дипломатическом, культурном, гуманитарном, религиозном формате. Это не должно подвергаться сомнению или обсуждению, к этому нужно готовиться однозначно. Будет угроза явной или нет, мы должны готовиться. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне".

Отметим, что все участники круглого стола согласились со спецпредставителем президента КР по особым поручениям Таалатбеком Масадыковым, что афганский фактор был и остается угрозой. Но формат этих угроз зависит от того, какие силы за этим стоят.

"Нам, в первую очередь странам Центральной Азии, ОДКБ, нужно действовать сообща. Этот вопрос также нужно рассматривать и прорабатывать на площадке ЕАЭС, ШОС. Все региональные игроки – Китай, Иран, Пакистан, Индия, все - говорят о том, что Афганистан - это возможный очаг напряженности, который может активизироваться, и его необходимо удержать. Нужно работать в этом направлении сообща", - резюмировал Масадыков.

Стоит отметить, что на круглом столе присутствовали и общались с экспертами студенты БГК, в онлайн-формате за дискуссией следили несколько кафедр БГУ и студенты Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана.

URL: https://www.vb.kg/424904