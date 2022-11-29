Женщина оставила детей и уехала на заработки. Ее лишили родительских прав

В ходе проверки выяснилось, что дети помещены в социальное учреждение.

Бишкекчанку лишили родительских прав за то, что она уехала за границу и не интересовалась судьбой своих несовершеннолетних детей. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре города.

В ходе проверки выяснилось, что дети помещены в социальное учреждение. Мать выехала за пределы республики на заработки.

«Девять месяцев она не интересовалась судьбой своих детей. По решению суда мать лишили родительских прав. Такая мера принята для защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения единственного родителя», — сообщили в ведомстве.



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