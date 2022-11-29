Алмаз Мамбетов освобожден от должности мэра города Ош

Алмаз Мамбетов освобожден от должности мэра Оша.

Садыр Жапаров подписал соответствующий указ, сообщила пресс-служба президента КР.

Градоначальник проработал на посту с августа 2021 года.

Отметим, в отношении мэра Оша Алмаза Мамбетова расследуются четыре уголовных дела.



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