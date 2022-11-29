Охранный ордер с указанием фамилии насильника хотят публиковать на сайте МВД

Выдачу охранного ордера насильнику предлагают публиковать на сайте МВД.
Об этом во время общественного обсуждения поправок в законы в сфере охраны и защиты от семейного, сексуального и гендерного насилия сообщила директор Ассоциации кризисных центров Кыргызстана Толкун Тилекова.
По ее словам, если в законодательстве семейное насилие признается нарушением прав человека, то дело по этому факту должно стать публичным.
«По проекту закона охранный ордер будет выдаваться незамедлительно и на 30 дней. Предыдущая практика показала, что охранный ордер с трех дней до 30 продлевался очень редко. В случае продления человек должен был пройти коррекционную программу. За 2021 год было продлено 157 охранных ордеров из 9 тысяч. Выдача охранного ордера теперь будет публиковаться на сайте МВД. Это будет публично. Там будут указываться фамилии и срок выдачи ордера», — сказала Толкун Тилекова.
Отметим, проект закона депутата ЖК Динары Ашимовой исключает примирение сторон при изнасиловании и принуждении детей к вступлению в брак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/252002/
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