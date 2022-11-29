Сурабалдиева из-за Ташиева потеряла Айдарбекова

Политический деятель не иголка в стогу сена, чтобы вдруг бесследно исчезнуть.

Но наша страна – как Бермудский треугольник. Кто только у нас здесь не пропадает!

Однажды потерялся мэр города Балыкчы Бакыт Шаршеев. Потерялся – и все. Перестал выходить на работу. Его пропажу коллеги заметили не сразу. Лишь через несколько дней забеспокоились: уж не заболел ли? Уж не сбежал ли на всякий случай из Кыргызстана? Уж не томится ли в застенках ГКНБ или МВД?

Оказалось – не заболел, не сбежал и не томится, просто уволился.

Четыре года назад было дело – пропал депутат Аскарбек Шадиев. Ну там-то все было более-менее ясно, потому что исчез он, как только в отношении его возбудили уголовное дело. И тоже долгое время никто из коллег особо не беспокоился. Потом констатировали: пропал. Ну что ж, бывает…

Что примечательно: обычно в таких случаях первыми начинают бить тревогу родственники. Шутка ли – близкий человек не появляется дома и не выходит на связь! Родственники бегут в милицию с заявлением о пропаже, начинают безотлагательные поиски собственными силами. А тут родственники как воды в рот набрали. С их стороны – тишина. Видимо, что-то знали.

27 ноября в соцсетях забеспокоилась депутат Эльвира Сурабалдиева: коллега пропал!

Казалось бы – ну и что? Не первый (и не последний случай). Проветрится – и вернется.

Но тут, написала Эльвира Сурабалдиева, - случай особый.

Речь шла о ее коллеге Чингизе Айдарбекове, который буквально накануне навлек на себя справедливый гнев президента, демонстративно отказавшись подписывать соглашение по кыргызско-узбекской границе. Айдарбеков был смещен с поста председателя Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, а позже лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла. С формулировкой "ввиду открывшихся обстоятельств, дискредитирующих высокое звание дипломата в бытность им сотрудником посольств Кыргызстана в ряде стран ближнего зарубежья".

И вот опальный Чингиз Айдарбеков вместе с депутатом Эмилем Жамгырчиевым отправился в Казахстан на похороны. На посту "Ак-Жол" выяснилось, что у Жамгырчиева стоит флажок (запрет на выезд). Его задержали сотрудники ГКНБ, но спустя непродолжительное время отпустили.

А Айдарбеков, по словам Сурабалдиевой, как в воду канул. "Нигде нет, не можем его найти", - переживала в интернете Эльвира Сурабалдиева. И выдвигала предположения, где он может находиться. Собственно, это было даже не предположение. Депутат Сурабалдиева была уверена, что коллега находится в ГКНБ. Что его подвергли жестоким репрессиям за несогласие с политикой правительства, шьют дело и просто так не отпустят.

Опять-таки что примечательно: непосредственно перед Айдарбековым "пропал" депортированный по решению суда скандально известный журналист Болот Темиров. Шум поднялся такой, что его услышали и в соседнем Казахстане, и в России. Его "пропажу" правозащитники тоже связали с работой ГКНБ и лично якобы мстящим журналисту Камчыбеком Ташиевым. Темиров вскоре благополучно объявился, но галдеж вокруг его имени утих не сразу.

Пропал депутат – и никому, кроме разволновавшейся Эльвиры Сурабалдиевой, нет до этого никакого дела!

Как-то сместились акценты в нашем обществе. Народный избранник, тем более выступивший против власти (у нас таких любят), оказался мелкой, ничего для общества не значащей личностью?

Сурабалдиева, правда, заразила своей тревогой некоторых "независимых" журналистов. Которые стали названивать в ГКНБ с требованием прояснить ситуацию. ГКНБ на требования не реагировал. Действовал по принципу "собака лает – караван идет". В ГКНБ и не обязаны были отчитываться, тем более – оправдываться. Но этим молчанием Госкомитет подогревал страсти. Теперь и "независимые" журналисты не сомневались: к исчезновению Айдарбекова причастен лично Ташиев!

Айдарбеков тоже вскоре отыскался. Никто его, как выяснилось, в застенках не гноил. Его вообще не задерживали. Ночью с 26 на 27 ноября он спокойно пересек казахскую границу… Почему не выходил на связь? Это вопрос любопытный. Вряд ли у него не было возможности позвонить и успокоить переживающую коллегу. Интригу сохранял? Подогревал интерес публики к своей персоне? Выбрал странный способ пропиариться?

И еще более любопытный вопрос: не считают ли нужным паникеры во главе с Эльвирой Сурабалдиевой извиниться перед председателем ГКНБ за распространение, мягко говоря, непроверенной информации, а говоря как есть - за откровенную ложь.



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