В Москве кыргызстанца посреди дня ограбили на $100 тысяч. В него дважды стреляли

В Москве неизвестные совершили разбойное нападение на гражданина Кыргызстана.
Как сообщают российские СМИ, злоумышленники отобрали у мужчины сумку, в которой было 100 тысяч долларов.
Инцидент произошел днем в понедельник, 28 ноября, на Литовском бульваре. Также появилось видео, на котором несколько человек нападают на мужчину. Во время ограбления злоумышленники дважды выстрелили в потерпевшего, но не попали.
Как пишет Telegram-канал "112", нападавшие скрылись с места происшествия на желтом Volkswagen Polo. Мужчина обратился в полицию и подал заявление, описав приметы преступников - сейчас их разыскивают.
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