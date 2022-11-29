Нам не по пути с "Хизб ут–Тахриром"

Прежде всего идеология "ХТ" против демократии - только халиф может все решать.

Недавно в Оше был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ иностранный гражданин М.М., один из амиров и активный функционер религиозно–экстремистской организации "Хизб ут–Тахрир" (признана незаконной в КР по решению суда). Скрываясь в Кыргызстане от правоохранительных органов сопредельного государства, он активно занимался дистанционной вербовкой и обучением адептов организации, координировал деятельность экстремистского подполья в Ферганской долине, поддерживал контакты с медиафункционерами "Хизб ут– Тахрира" в Украине, Чехии, Швеции и Польше.

"Вечерка" попросила представителя Службы по противодействию экстремизму и нелегальной миграции Манаса Аманбаева прокомментировать причины активного распространения этого экстремистского течения в нашей стране.

- Расскажите, чего хотят от нас хизбутовцы?

- Несмотря на то, что в Кыргызстане "Хизб ут–Тахрир" была официально запрещена, организация продолжает свою подрывную деятельность. В последнее время мы наблюдаем активизацию ее работы не только на юге, но и по всей стране. При этом вербовщики настолько агрессивно проводят свою идеологию, что под их влияние подпадают целые села.

Представители "ХТ" всегда утверждают, что они никогда не взрывают, не убивают, являются всего лишь политической партией, которая пропагандирует создание халифата. Но нельзя быть слепыми и очень важно понять, что эти утверждения "ХТ" не совпадают с их реальными действиями, которые несут в себе опасность нашему народу, государству.

Прежде всего идеология "ХТ" против демократии - только халиф может все решать. Она против свободы слова - только халиф всегда прав, и против частной собственности - только халиф может все распределять. Они против выборов - только халиф должен назначать на должности и снимать.

Получается, что проводится политика против Жогорку Кенеша и законодательной власти. А конституционный строй и государственную власть амиры "ХТ" называют куфр, потому что эта система пришла с Запада.

- Так ли уже невинна эта странная "политическая партия"?

- Члены "ХТ" активно вербуют последователей, пропагандируют в соцсетях и делают это профессионально. На этом фронте работают специально обученные люди, у них много аккаунтов, которые умело мимикрируют в интернет–пространстве. Запрещенные по суду сайты, странички, аккаунты они умело перекрашивают, меняют, например, одну букву в названии и продолжают затягивать людей в свои сети.

В беседах с адептами "ХТ" задаю вопрос, почему головные офисы у них всегда где–то на Западе? Скажем, год назад штаб–квартира располагалась в Англии - это же не мусульманское государство?

Судя по всему, проект "Хизб ут–Тахрира" создан для того, чтобы сталкивать между собой мусульман, уничтожать их религию, управлять ими. Сейчас масса сект в исламе, все трактуют хадисы по–разному, и это разделяет верующих, приводит к конфликтам.

"ХТ", проповедуя ложную информацию, по сути вводит людей в заблуждение. И все это делается под маской добродетели. Помогают друг другу, семьям осужденных. У них действует фетфа, что во время допросов и угроз они могут обманывать ради своей цели. Для них представители власти - враги.

Лексика их разговоров очень миролюбивая, темы разные, но все подводится к тому, что, если человек не думает о халифате, не готовится к нему, он не мусульманин! "ХТ" запрещен у нас и разрешен в некоторых странах на Западе. Мы считаем, что идеология "ХТ" - экстремистская. Для этого есть все основания и признаки. Налицо организация деятельности, распределение ролей, работа в сетях, вербовка. Все факторы экстремизма и даже перехода к терроризму.

- Как поменялась деятельность "ХТ" с момента запрещения?

- Если раньше в домах агитаторов, вербовщиков, адептов мы находили горы брошюрок, различной литературы, то теперь все происходит в сетях, мессенджерах. Используются самые современные системы распространения информации, мимикрии. Все книги переводятся на разные языки.

У них сильно вырос уровень вербовщиков. Если раньше это могли быть люди несведующие, то теперь это могут быть даже журналисты. Действуют целые медийные центры отслеживания информации. Они живо реагируют на все сложности в социальной, экономической, политической жизни и тут же давят на горячие точки. Вот смотрите, какое безобразие, воры, коррупционеры! Вот если бы был халифат - был бы порядок.

Идет раскачка с фейковых аккаунтов, с ботоферм. А у людей складывается впечатление, что все вокруг так думают. В наше время столько проблем - человеку и так сложно, он ищет выход, утешение. И начинает думать, а может, и вправду виноваты кяфиры (неверные), это они нарушают права мусульманских женщин и так далее.

- В чем опасность "ХТ"?

- Они призывают выступать против конституционной власти - хотят разрушить суверенитет, государственность, захватить власть и строить халифат. Разжигают межнациональную и межрелигиозную вражду, объявляя, что только они правильные, а остальные нет. Открыто угрожают правоохранительным органам. Они не сомневаются, что "ХТ" придет к власти в Кыргызстане. Во время допросов ведут себя вызывающе, говорят: "Брадар". Я сейчас сижу здесь, но скоро я буду на твоем месте и будет халифат".

Простые люди, попавшие под обработку адептов "ХТ", теряют чувство родины, патриотизма. Вместо того чтобы делать страну лучше, они разрушают свои жизни, мир в своих семьях. Это ослабление общества, будущего народа.



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