В Бишкеке для журналистов прошел семинар по возвращению граждан КР из Сирии

Организаторами мероприятия выступают Минкультуры КР и ЮНИСЕФ.
В Бишкеке прошел семинар для представителей СМИ, посвященного теме репатриации граждан КР, находящихся в лагерях и тюрьмах Сирии. Организаторами мероприятия выступают Минкультуры КР и ЮНИСЕФ.
В частности, журналистам рассказали о необходимости соблюдения этики и норм подачи информации в отношении граждан, которые планируют вернуться в Кыргызстан из Сирии. В настоящий момент, по словам замглавы Минтруда КР Жаныл Алыбаевой, ведется работа по подготовке к возвращению кыргызстанских детей и женщин на родину.
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