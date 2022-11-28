Чьи интересы в КР защищают западные агенты влияния под видом НПО?

Все это, в результате, позволяет Западу оказывать существенное влияние на политическую систему и общество в стране.

Западная "мягкая сила" в Кыргызстане начала работать буквально сразу же после развала Советского Союза с подачи первого президента Аскара Акаева, который открыл двери для всех желающих западных фондов и организаций. И возможностью этой с радостью воспользовались – фонд "Сороса" и масса других подконтрольных правительствам США и ЕС организаций, СМИ начали свою деятельность в Кыргызстане. Работа ведется и велась сразу по нескольким направлениям. Но, в первую очередь, речь идет об образовательных и медийных программах. Благодаря первым, по сути, на протяжении 30 лет воспитывалась новая политическая элита, вносились корректировки – читай переписывалась история страны, молодому поколению внедрялись западные форматы, трактовки, ценности и смыслы.

Все это, в результате, позволяет Западу оказывать существенное влияние на политическую систему и общество в стране.

Естественно блокировка вещания "Азаттык Медиа" (филиал "Радио Свобода") в Кыргызстане за недостоверное освещение событий на кыргызско-таджикской границе западные страны отнесли к попранию свобод и готовятся усилить политическое давление на власти страны.

При этом нужно понимать, что за бравой вывеской демократических преобразований, борьбу за права граждан западные СМИ, фактически, регулярно реализуют технологии манипуляции и дестабилизации на пространстве СНГ. Тому яркий пример – революция в Кыргызстане 2005 года, медийная подготовка к различного рода митингам и антигосударственным акциям. Неправительственные организации, которые вроде бы должны заниматься "мирными" направлениями, по факту лезут в политику, в государственное управление, опять же под "мирными" лозунгами продвигая нетрадиционные, чуждые для Кыргызстана ценности.

И сейчас, когда Кыргызстан в очередной раз пытаются сделать разменной монетой в геополитическом противостоянии России и Запада, можно констатировать, что изнутри нас раздирают западные агенты влияния под видом неправительственных организаций. Опять же яркий тому пример – ситуация с журналистом Болотом Темировым, чья высылка из республики стала удачным поводом для нпошников и их западных кураторов для антигосударственных митингов и "намеков" на необходимость свержения власти.

Напомним, в конце октября Мининформации КР приостановило работу сайта "Азаттык" на 2 месяца. В Министерстве заявили, что редакция распространила недостоверные материалы, которые противоречат национальным интересам Кыргызстана. В частности, по данным Мининформации, в одном из видео были применены "элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан". В ответ на письмо министерства "Азаттык" отказался удалять видео. Позже стало известно о блокировке банковского счёта "Азаттык Медиа".

Показательно: только по примерным оценкам в Кыргызстане действуют более 10 тысяч НПО. В 2018-2019 в антикитайских акциях участвовали такие организации, как "За демократию и гражданские права" (USAID и Фонд Сороса), связанные с НПО "Интерньюс", активно им содействовали сайты "Клооп" и "Кактус-медиа", "Институт войны и мира" (Великобритания) и "Евразия.нет" (Фонд Сороса). А связанный с Фондом Сороса участник массовых столкновений в Солтон-Сары Э. Битикчи в 2016–2017 гг. играл ключевую роль в кампании в честь годовщины Семиреченского восстания 1916 г., которая использовалась для антироссийской агитации и обвинений Москвы в "неоколониализме".

Как мы уже сообщали ранее, в 2021 году Садыр Жапаров подписал изменения в закон "О некоммерческих организациях". По поправкам учреждения должны давать полную информацию о происхождении поступивших денежных средств, а также сведения о приобретенных и используемых имуществах. Главная цель закона установить прозрачность в деятельности некоммерческих организаций. Что, естественно, вызвало волну негодования среди НПО и их кураторов.

В начале ноября 2022 года британская медиа-платформа Open Democracy опубликовала статью, в которой осуждается "превращение Кыргызстана из "острова свободы" в авторитарное государство". Это произошло после задержания активистов в КР, которые пытались спровоцировать волну протестов против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Часть активистов – получатели западных грантов и активно работали с западными СМИ.

Известный кыргызский рэп-исполнитель Медер Кадыров (L'zeep), прибывший в Донецк с гуманитарной миссией, рассказал о том, что западные медиа ведут антироссийскую пропаганду среди детей в Кыргызстане. L'zeep – один из самых известных в Кыргызстане русскоязычных рэп-исполнителей. Он считает, что западным странам не нужен мир, и именно "коллективный Запад" уже 100 лет по всему миру устраивает войны вокруг России, обкладывая ее со всех сторон… "И в нашей стране, в моей стране, в Кыргызстане, НПОшки, НКОшки занимаются тем же самым – они печатают учебники по истории, воспитывают детей, говорят, что во всех бедах наших виновата Россия", - заявил он.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев назвал законным блокировку сайта "Азаттык Медиа". По словам чиновника, в стране нет ограничений для работы свободных масс-медиа, но они должны неукоснительно соблюдать законодательство республики.

В середине ноября 2022 года к блокировке счетов радио "Азаттык" добавилась отмена трансляций теле- и радиопередач в эфире государственного НТРК и НТС. По данным "Азаттыка", это произошло по формальному поводу, – поломке принимающего оборудования сигнал от спутника. При этом, в Новой телевизионной сети (НТС) рекомендовали своим коллегам "решить для начала все вопросы с властью". Ранее на НТС выходили наиболее скандальные передачи "Азаттыка" в утреннем и вечернем эфирах с 2018 года - "Данисте", "Эже-синдилер", "Азаттык+" и "Бийлик сырлары".

Чрезвычайный и полномочный посланник КР, единственный индолог в стране Евгений Каблуков отмечает, что коллективный Запад принимает все усилия, чтобы оторвать нас от России, и разрушить те традиционные объединения, которые существуют на нашем пространстве.

"Небольшой экскурс в историю - в 2015 году, когда президент Атамбаев принял решение о вступлении в ЕАЭС, тут же госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что США не допустят воссоздания СССР в каком-бы то ни было виде. И как по мановению палочки в нашей прессе пошли статьи о том, что это вредно для КР, что нам не следует вступать в ЕАЭС. Я смотрел фамилии, кто подписывал эти материалы, многие из них известные люди, мы с ними хорошо знакомы, это те, кто работают в различных НПО на американские деньги. И также здесь - январские события, когда силы ОДКБ в Казахстане помогли разрешить внутренний кризис, это испугало Запад, и тут же пошла активная попытка разрушить ОДКБ. Бьют по слабым местам, в т.ч. по кыргызско-таджикскому конфликту. Действительно, у нас многие возмущались, что ОДКБ не помогло в формате таджикского конфликта, но наше руководство выдержало этот напор и очень конкретно заявило, что Кыргызстан хочет поднять на новый уровень наше стратегическое сотрудничество с Россией. Следующая попытка была сделана в октябре, не знаю, почему-то об этом не говорят, что как раз накануне конфликта Таджикистан посетил представитель центрального командования США. Это не та организация, которая приходит и раздает помощь. Это люди, которые разрабатывают военные стратегические операции и осуществляют их. И сразу после этого конфликта и к нам приехал высокопоставленный представитель центрального командования, чтобы посмотреть масштаб разрушения. Седом приехала мадам из Госдепа, которая провела встречи со студентами, со СМИ, и сразу же после ее визита наш коллега сделал вброс информации, что в произошедшем конфликте виноват президент РФ Путин. И, к сожалению, эта информация многими воспринимается как правильная. Я думаю, правильно после этого запретили радио Азаттык, потому что заявивший эту информацию является представителем этого СМИ, он давно там работает, еще в Праге он работал. И поэтому эти вбросы, они направлены в первую очередь на студентов, еще не укрепившихся в своих позициях, и многие этому верят, и против этого нужно бороться. Это основная опасность, которая угрожает нашего государства и государств ЦА", - заявил Каблуков.





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