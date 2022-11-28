При взлете на юге Китая загорелся двигатель самолета кыргызстанской авиакомпании

Пилоты благополучно приземлились на взлетно-посадочной полосе спустя 40 минут после вылета.

23 ноября при взлете из международного аэропорта Макао (MFM) загорелся двигатель грузового самолета Boeing 747-200F кыргызстанской авиакомпании "Аэростан" (компания занимается грузовыми перевозками). Об этом пишет авиапортал Simply Flying.

Самолет направлялся в международный аэропорт "Манас" (FRU) в Кыргызстане. Как стало известно, при наборе высоты на 10 000 футов (примерно 3 км) двигатель Pratt & Whitney JT9D начал издавать хлопки, были видны полосы пламени. После этого экипаж заглушил двигатель и вернулся в Макао. Пилоты благополучно приземлились на взлетно-посадочной полосе спустя 40 минут после вылета.

Гражданская авиация Макао так объяснила ЧП на своем веб-сайте: "Грузовой самолет благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе в 13:59. По требованию капитана пожарная команда аэропорта потушила возгорание двигателя, после чего самолет отбуксировали на перрон. Инцидент не причинил никаких травм летному экипажу. После оценки того, что у самолета не было других проблем с безопасностью, в 14:44 Центр аварийных операций был деактивирован, и аэропорт возобновил нормальную работу".

Самолет уже прошел техническую оценку. Власти гражданской авиации Макао подтвердили, что бригада технического обслуживания приняла меры по обеспечению безопасности лопастей. По итогам работ самолет мог выполнить перегонный полет с тремя работающими двигателями. 24 ноября Boeing 747 вылетел из Макао в Бишкек.



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