Мужчина спас сестру от изнасилования. Он все еще под стражей

Мужчина, который спас младшую сестру, выстрелив в ее обидчика, остается под стражей в СИЗО.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили в суде.
Как уточняется, материалы уголовного дела по факту убийства И. Р., 1975 года рождения, находятся на рассмотрении в Чуйском райсуде. Идет допрос свидетелей, и подозреваемый Д. З., 1986 года рождения, остается под стражей в СИЗО.
Напомним, 1 июля текущего года в милицию сообщили об огнестрельном ранении мужчины на 69-м км автодороги Бишкек - Торугарт.
На месте происшествия обнаружили тело И. Р., 1975 года рождения, который скончался от полученного огнестрельного ранения.
Было установлено, что Ж. А., 1989 года рождения, в тот день на остановке в Токмоке села в попутную автомашину под управлением И. Р. Водитель свернул с дороги и начал приставать к девушке.
"Ей удалось выйти из машины, позвонить своему брату и сообщить о случившемся. После девушка пересела в другую автомашину, которая остановилась высадить пассажиров. Однако позже И. Р. догнал машину, перегородил дорогу, начал избивать и пытаться вытащить девушку из автомобиля, дергая за волосы. Приехавший в тот момент брат девушки, увидев происходящее, выстрелил в нападавшего из газо-травматического пистолета", - сообщили в УВД Чуйской области.
Подозреваемый Д. З. был задержан и водворен в СИЗО.
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