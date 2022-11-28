Бекешев прокомментировал слова депутатов Госдумы РФ

За создание уюта в районах Бишкека и их переименование должны отвечать как местные власти, так и сами горожане.
Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
Напомним, 25 ноября во время выступления на Народном курултае спикер Нурлан Шакиев призвал изменить названия районов Бишкека. В ответ на это депутат Госдумы заявила, что такие меры ущемляют права русскоговорящего населения в Кыргызстане. По ее словам, так можно "вступить на путь Украины".
"Все-таки как же хорошо, когда о тебе есть кому позаботиться! Вот и у отдельных депутатов Государственной думы Российской Федерации нашлось время озаботиться проблемой переименования четырех бишкекских районов.
В нашей столице вообще много проблем: это и переполненные мусорные баки, и разбитые тротуары, и плохо работающие светофоры, и весело и с огоньком уничтожаемая оросительная система, и беспощадная вырубка зеленых насаждений. Да уж, много проблем в столице, нечего греха таить. Вот когда хоть немного решим элементарные вопросы, вот тогда можно взяться и за переименование районов - когда в Октябрьском, Первомайском, Ленинском и Свердловском будет светло, зелено, уютно.
А за создание уюта в этих районах отвечать должны в первую очередь бишкекские власти и граждане Кыргызской Республики, сами горожане - так же как и за их переименование, не спрашивая разрешения у других, даже самых дружественных нам стран. Было бы хорошо, если бы мои замечательные коллеги из Госдумы занялись решением проблем своих непосредственных избирателей, что они (то бишь российские избиратели) наверняка только поприветствуют - так же как и мы", - говорится в сообщении депутата.
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