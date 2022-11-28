Чингиз Айдарбеков нашелся - ГКНБ не задерживал депутата

Пропавший депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков не находится в ГКНБ.
Об этом Kaktus.media сообщили его коллеги.
По их данным, сотрудники ГКНБ не задерживали парламентария при переходе кыргызско-казахской границы.
"В СМИ распространилась неверная информация. Айдарбекова не задерживали на границе, сейчас он находится за рубежом", - рассказали в парламенте.
Ранее стало известно, что Айдарбеков и его коллега Эмил Жамгырчиев были остановлены на КПП "Ак-Жол" в ночь с 26 на 27 ноября, когда планировали пересечь кыргызско-казахскую границу. В Казахстан они направлялись на похороны.
Позже к ним приехали сотрудники спецслужб и забрали их в ГКНБ. Жамгырчиев вышел из здания госкомитета спустя некоторое время.
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