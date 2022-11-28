Вблизи кыргызско-китайской границы произошло землетрясение

Произошло землетрясение силой в эпицентре около 5,5 баллов.
На территории Китая вблизи границы с Кыргызстаном, сегодня в час и 58 минут ночи по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре около 5,5 баллов.
По данным Института сейсмологии НАН КР, в населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составила в селах Иркештам, Нура - 4,5 балла, в селе Кан-Коргон - 4 балла, в селе Колдук - 3 балла.
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