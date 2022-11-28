Еще один депутат Госдумы РФ решил вмешаться во внутренние дела Кыргызстана

Он допустил, что в Кыргызстане наблюдается «рецидив антисоветизма».



Еще один депутат Государственной думы Российской Федерации решил вмешаться во внутренние дела Кыргызстана. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков раскритиковал заявление торага Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева о том, что населенные пункты страны, названия которых заимствованы из других языков, должны быть переименованы.

По словам Дмитрия Новикова, призывы спикера парламента КР Нурланбека Шакиева к дерусификации столицы Бишкека бьют по исторической памяти.

«Я бы на месте российского руководства подумал о шаге неконфрантационного реагирования, чтобы выразить свою позицию, связанную с неудовлетворенностью такого рода решениями», — сказал депутат Госдумы.

Он допустил, что в Кыргызстане наблюдается «рецидив антисоветизма». Однако любое проявление этого течения бьет по историческому прошлому и памяти. «С таких, на первый взгляд, мелочей начинаются очень серьезные негативные процессы, и лучше прекращать их на самой ранней стадии», — заключил Дмитрий Новиков.

Ранее другой депутат Госдумы России — Светлана Журова заявила, что Кыргызстан встает на путь Украины, выдвигая инициативы о переименовании районов Бишкека.

Ей ответила член Жогорку Кенеша Камила Талиева. По ее словам, Кыргызстан как независимое, суверенное государство придерживается ценностей, основанных на принципах единства и согласия.

«В нашей Конституции подчеркивается, что народ Кыргызстана составляют граждане всех этносов, и только в нашей стране русский язык наделен статусом официального языка. Поскольку он занимает особое место, начиная от наших законов и до уличных вывесок, он используется повсеместно наряду с государственным языком», — сказала Камила Талиева.



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