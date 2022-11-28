Жестоко избил ребенка. Дело возвращено на доследование

В редакцию 24.kg обратилась Умут Мавчан.

Она рассказала, что ее 11-летнего сына жестоко избил сосед Макмат Муратов. Женщина не может четвертый год добиться справедливости.

По ее словам, в сентябре 2022 года Токмакский городской суд вынес приговор — три года лишения свободы, переквалифицировав обвинение со статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. «Более того, к подсудимому применили амнистию и смягчающие обстоятельства. Какие смягчающие? Он избил несовершеннолетнего. Ребенок получил травмы. Мы пять раз проходили экспертизу. Все эти четыре года над моим сыном просто издевались», — сказала Умут Мавчан.

Она добавила, что вынуждена была обратиться к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву. Чуйский областной суд вернул дело на доследование и назначил шестую по счету экспертизу. Потерпевшая считает, что их права с ребенком нарушены.

«Какая может быть экспертиза спустя четыре года? Все предыдущие доказали, что сыну был причинен тяжкий вред», — недоумевает Умут Мавчан.

Женщина намерена обратиться к омбудсмену и президенту. Она требует, чтобы избившего ее сына мужчину наказали по всей строгости закона.



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