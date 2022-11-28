Жестоко избил ребенка. Дело возвращено на доследование

В редакцию 24.kg обратилась Умут Мавчан.
Она рассказала, что ее 11-летнего сына жестоко избил сосед Макмат Муратов. Женщина не может четвертый год добиться справедливости.
По ее словам, в сентябре 2022 года Токмакский городской суд вынес приговор — три года лишения свободы, переквалифицировав обвинение со статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. «Более того, к подсудимому применили амнистию и смягчающие обстоятельства. Какие смягчающие? Он избил несовершеннолетнего. Ребенок получил травмы. Мы пять раз проходили экспертизу. Все эти четыре года над моим сыном просто издевались», — сказала Умут Мавчан.
Она добавила, что вынуждена была обратиться к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву. Чуйский областной суд вернул дело на доследование и назначил шестую по счету экспертизу. Потерпевшая считает, что их права с ребенком нарушены.
«Какая может быть экспертиза спустя четыре года? Все предыдущие доказали, что сыну был причинен тяжкий вред», — недоумевает Умут Мавчан.
Женщина намерена обратиться к омбудсмену и президенту. Она требует, чтобы избившего ее сына мужчину наказали по всей строгости закона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/251852/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!