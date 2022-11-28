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Власти Баткена решили ввести ограничения на проведение праздничных мероприятий

Власти Баткена решили ввести ограничения на проведение праздничных мероприятий, сообщает мэрия города.

По ее данным, ограничения на проведение торжеств касаются как городского, так и районного и областного масштабов и будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Отмечается, что мэрия пошла на такой шаг в связи с тем, что во время приграничного конфликта в сентябре 2022-го погибло 63 человека, более 200 получили ранения.

Ограничения распространяются на празднование Нового года, Международного женского дня 8 Марта, Нооруз, Последний звонок, Международный день защиты детей, День Победы, День независимости и профессиональные праздники.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/251853/ 

           

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