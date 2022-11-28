Власти Баткена решили ввести ограничения на проведение праздничных мероприятий, сообщает мэрия города.
По ее данным, ограничения на проведение торжеств касаются как городского, так и районного и областного масштабов и будут действовать до 31 декабря 2023 года.
Отмечается, что мэрия пошла на такой шаг в связи с тем, что во время приграничного конфликта в сентябре 2022-го погибло 63 человека, более 200 получили ранения.
Ограничения распространяются на празднование Нового года, Международного женского дня 8 Марта, Нооруз, Последний звонок, Международный день защиты детей, День Победы, День независимости и профессиональные праздники.
Ссылка: https://24.kg/vlast/251853/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!