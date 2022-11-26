Сотрудники ГКНБ задержали двух членов международной наркогруппировки

В рамках досудебного производства задержанные водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.
Сотрудники ГКНБ 23 ноября в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали членов международной наркогруппировки - гражданина Узбекистана Х. Ш. Ш. и гражданку КР П. О. А..
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, на пересечении улиц Ленина и Эркиндик в Джалал-Абаде, возле парка имени Токтогула, был задержан Х. Ш. Ш., 1988 года рождения, уроженец и житель Андижанской области, при получении наркотика чарс общим весом 2 кг 300 г. Он намеревался в дальнейшем переправить наркотик на территорию РУз через гражданку КР П. О. А., проживающую в селе Арал Сузакского района Джалал-Абадской области.
В результате неотложных оперативно-разыскных мероприятий П. О. А. была задержана возле автовокзала Джалал-Абада и доставлена в следственный отдел ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.
В рамках досудебного производства задержанные водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.
В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению других членов данного наркоканала, говорится в сообщении.
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