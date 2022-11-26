Второй день Народного курултая. Садыр Жапаров просит поднимать более серьезные темы

Выступая на втором дне Народного курултая, Садыр Жапаров попросил делегатов поднимать более серьезные проблемы и озвучивать свои предложения по ним.

По словам президента, власти в курсе про школы и детсады и нужно поднимать другие темы.

"Сегодняшние выступающие, говорите о других проблемах, предложениях. Школы и детсады стоят у нас в приоритете, мы знаем, в каких селах необходимо обновить школы. Когда я пришел, 247 школ были непригодны. Они были построены в 1960-1970 годах. Мы пока завершаем работы, и осталось 200 школ в селах, это все рассказывали.

Вопросы с нехваткой социальных и культурных объектов в стране находятся на стадии проработки. Я уже говорил, что в ближайшие два-три года решится вопрос с аварийными школами в стране. В 2020 году в 247 селах Кыргызстана имелись аварийные школы. На сегодняшний день их количество составляет 87", - сказал он.



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