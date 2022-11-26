"Не интересовал как мужчина ". Житель Чуйской области сжег машину помогавшей ему женщины

В Чуйской области мужчина сжег автомобиль женщины, ответившей отказом на его предложение о совместной жизни.
Ему назначили год пробационного надзора. Постановление размещено на сайте Верховного суда.
Имена изменены
Органы следствия обвинили Петра в том, что он, разбив камнем переднее пассажирское окно автомашины, вставил в бутылку с бензином тряпочный фитиль, поджег его и забросил в переднюю часть салона авто своей знакомой Натальи. Машина сгорела и теперь непригодна к эксплуатации.
Во время судебного заседания обвиняемый свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и пояснил, что он с потерпевшей знаком с 2019 года. Петр, по его словам, с ней познакомился у входа в супермаркет, где он ранее по состоянию здоровья занимался попрошайничеством. Наталья, согласно показаниям обвиняемого, сама проявила инициативу познакомиться с ним. После они начали общаться. Петр заявил, что у них стали складываться отношения, но потом потерпевшая начала ему изменять. Мужчине, по его словам, это не понравилось, и на этой почве у них начали портиться отношения. Помимо этого, обвиняемый утверждает, что якобы Наталья брала у него деньги и не вернула.
Как далее указал Петр, он давал Наталье свою машину, за которую она обещала выплачивать аренду, но не дала ему ни сома. Обвиняемый подчеркнул, что ранее не один раз предупреждал: если женщина не отдаст ему деньги, он сожжет ее машину. Поэтому он на инвалидной коляске приехал во двор Натальи и осуществил угрозу.
Салон загорелся, спустя несколько минут, как рассказал Петр, к машине прибежала потерпевшая и начала из шланга тушить салон. А он сидел и наблюдал за происходящим, получив облегчение от того, что наказал потерпевшую. Мужчина попросил строго его не наказывать, потому что раскаивается в содеянном и на преступление пошел из злости.
Потерпевшая Наталья рассказала суду свою версию произошедшего. По ее словам, женщина проявила доброту к Петру, когда он просил милостыню сидя в инвалидной коляске возле супермаркета, и поэтому решила с ним познакомиться. Вначале она помогала ему из жалости, собирала необходимые справки для получения новой инвалидной коляски, с прочими делами. После этого, согласно показаниям женщины, обвиняемый попытался создать с ней совместную жизнь. Но это было невозможно, так как он не интересовал ее как мужчина, да и брать на себя такую ответственность Наталье было непросто, поэтому она ответила отказом. Отказ Петр, как утверждает потерпевшая, воспринял болезненно и начал ей пакостить. Сначала звонил по телефону в нетрезвом состоянии, говорил различные гадости, а утром, протрезвев, извинялся.
В день происшествия Наталья, как она рассказала на суде, собиралась на работу. Но прибежала соседка и закричала: "Беги скорее, там горит твоя машина!" Когда потерпевшая подбежала к машине, она уже горела изнутри. В этот момент, по словам женщины, обвиняемый находился в пяти метрах от нее и наслаждался тем, что сделал. Наталья у соседки попросила шланг и самостоятельно начала тушить пожар.
Петра она попросила наказать в соответствии с требованием закона. Районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с применением пробационного надзора сроком на один год.
URL: https://kaktus.media/471331
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!