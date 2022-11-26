Первый Народный курултай. Президент обратился к делегатам

Мероприятие проходит с 25 по 26 ноября этого года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на первом Народном курултае обратился к делегатам с просьбой поднимать серьезные проблемы и озвучивать свои предложения по данным вопросам.

«Вопросы с нехваткой социальных и культурных объектов в стране уже находятся на стадии проработки. Я уже говорил, что в ближайшие 2-3 года решится вопрос с аварийными школами в стране. В 2020 году в 247 селах Кыргызстана имелись аварийные школы. На сегодняшний день их количество составляет 87. Эти школы были построены в далеких 60-70-х годах», - сказал он.

Отметим, в Бишкеке в здании филармонии им. Токтогула Сатылганова второй день проходит первый Народный курултай. В нем принимают участие президент Садыр Жапаров, 1 тыс. 74 делегата со всех регионов страны, депутаты Жогорку Кенеша, а также представители кабинета министров и руководители государственных органов и ведомств. По итогам курултая будет принята резолюция первого Народного курултая. Мероприятие проходит с 25 по 26 ноября этого года.



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