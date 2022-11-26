Улукбек Марипов назначен послом КР в Бахрейне и Египте по совместительству

Улукбек Марипов назначен послом Кыргызстана в Бахрейне и Египте по совместительству.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, глава государства Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому чрезвычайный и полномочный посол КР в Королевстве Саудовская Аравия Марипов Улукбек Асамидинович назначен послом Кыргызской Республики в Королевстве Бахрейн и Арабской Республике Египет по совместительству с резиденцией в городе Эр-Рияд.
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