В Караколе построят спорткомплекс за 100 миллионов сомов

В Караколе построят спорткомплекс.
Об этом сообщает портал государственных закупок.
По его данным, конкурс объявил департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии. На эти цели он планирует потратить 100 миллионов 51 тысячу 740 сомов.
Отмечается, что спорткомплекс будет состоять из двух блоков. Срок окончания работ не указан, так как он будет зависеть от финансирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/251751/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!