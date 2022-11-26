В Караколе построят спорткомплекс за 100 миллионов сомов

В Караколе построят спорткомплекс.

Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, конкурс объявил департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии. На эти цели он планирует потратить 100 миллионов 51 тысячу 740 сомов.

Отмечается, что спорткомплекс будет состоять из двух блоков. Срок окончания работ не указан, так как он будет зависеть от финансирования.



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