Медики предупреждают, что цербер может атаковать нас вместе с гриппом

Но не в той острой, когда иммунитета у населения абсолютно не было.

Говорить, что коронавирус ослабел и стал сезонным "просто гриппом", рано, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения. В Кыргызстане, несмотря на начавшийся холодный сезон, заболеваемость коронавирусной инфекцией небольшая. За минувшую неделю зарегистрировано 19 новых случаев COVID–19. Возможно, потому что основная масса инфицированных переносит инфекцию, вызванную омикроном, намного легче, чем в первые волны эпидемии, соответственно, не обращается к врачам и не проходит тесты.

Как сказали в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, люди считают, что коронавирус сейчас стал легким заболеванием. Это не так, он все еще находится в пандемической фазе. Но не в той острой, когда иммунитета у населения абсолютно не было. Первый год был самый тяжелый, второй - тоже сложный, но сейчас оно уже лучше справляется с этим заболеванием, потому что большинство прошли вакцинацию.

И тем не менее осторожные медики твердят, что нам нужно быть готовыми к тому, что в этом эпидсезоне коронавирусная инфекция - а скорее всего это будет цербер - станет атаковать нас вместе с гриппом. И как скажется этот тандем на нашем здоровье, пока не известно. Ее симптомы схожи с проявлениями типичной респираторной инфекции. Это повышение температуры, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа, головные боли, головокружение, боли в суставах и мышцах, диарея, тошнота. Отличается "корона" от обычных простуд длительностью и обострением хронических заболеваний. Так как у большинства заболевших инфекция протекает в легкой форме, то, можно сказать, что большинству госпитализация не требуется. В стационар, как пояснили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, направляют самых тяжелых. Сегодня у врачей есть очень четкие критерии, сигнализирующие о тяжести болезни: одышка, снижение показателей кислорода и другие.

"Такая дифференцированная диагностика нужна по нескольким причинам. Одна из них - пациент должен понимать, чем болен, и в зависимости от природы заболевания лечение тоже может отличаться. Грипп и ковид - основные вирусные инфекции, которые требуют соблюдения строгой изоляции, особой тактики лечения и наблюдения врача. Только специалист может и должен установить причину, вызвавшую заболевание. Сами мы, увы, на это не способны. Новые штаммы коронавируса практически не вызывают потери обоняния и вкуса, поэтому поставить диагноз на глазок не получится", - пояснила врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева.

"Важно не упустить пневмонию. Пневмония, порожденная коронавирусом, отличается от так называемой внебольничной. Одна из особенностей вирусной пневмонии - быстрое прогрессирование, вплоть до развития острой дыхательной недостаточности. При COVID–19 практически всегда пневмония двусторонняя, расположена по периферии легких, - добавила она. - Отличить одну от другой может только специалист после компьютерной томографии легких".

По словам доктора, практика показывает, что даже легкое течение COVID–19 может привести к осложнениям и постковидному синдрому, поэтому важно пролечить инфекцию, выполняя все назначения врача. Что подтверждает и сообщение Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Во всем мире, в том числе в Кыргызстане, на фоне коронавируса увеличилось количество больных с инфарктом и инсультом. По данным последних исследований, частота сосудистых осложнений у больных, перенесших COVID–19, возросла в 8 раз по сравнению с теми, которые перенесли обычный ОРВИ или грипп. Это связано с тем, что вирус поражает эндотелии. Воспаление сосудов, увеличение свертываемости крови, нарушение гемостаза - это причины, которые приводят к развитию повышенного тромбообразования и, следовательно, к закупорке сосудов, в том числе головного мозга.

Более того, последние исследования ученых показали, что повторное заражение коронавирусом увеличивает риск смерти. Исследователи проанализировали около 5,8 миллиона медицинских записей. По их данным, повторное заражение коронавирусом повышает риски нарушения работы легких в 3,5 раза, заболеваний сердца в 3 раза и заболеваний головного мозга в 1,6 раза по сравнению с теми, кто был инфицирован SARS–CoV–2 один раз. Другие вероятные осложнения включают нарушения работы опорно–двигательного аппарата, желудочно–кишечного тракта и кровеносной системы, диабет и заболевания почек, а также проблемы с психическим здоровьем. Повышение риска наблюдалось и у тех, кто перенес прорывные инфекции, то есть заразился, несмотря на сделанную ранее прививку. И чем больше пациент перенес инфекций, тем сильнее возрастала вероятность осложнений.





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