Посольство США в КР продолжает игнорировать законы нашей страны?

С той поры, как говорится, воз и ныне там.

Официальная доктрина внешней политики США сводится к интересам обеспечения более безопасного, демократического и процветающего мира на благо граждан США и международного сообщества. Соединённые Штаты в этом плане играют крайне важную роль в международных отношениях, имея самую развитую в мире сеть дипломатических представительств. США – член – учредитель ООН и Северо-атлантического альянса, а также постоянный член Совета Безопасности ООН.

Соединённые Штаты всегда вносили и вносят большую роль в обеспечение законности, соблюдение норм и установленных правил, решая многие мировые вопросы и выступая гарантом справедливости. Оказывают донорскую помощь бесчисленному количеству стран по самым разным направлениям.

По этой причине и неясна сложившаяся в Кыргызской Республике ситуация, когда американское диппредставительство в КР продолжает категорически игнорировать законодательство нашей страны, намеренно уклоняясь от уплаты налоговых и социальных сборов за нанятых на работу сотрудников из числа граждан КР, которых в посольстве США несметное количество.

В марте 2019 года наша редакция vb.kg писала уже об уклонении от налоговых и социальных отчислений со стороны посольства США в КР, общий ущерб бюджету нашей страны от чего составляет сотни миллионов сомов даже по самым скромным подсчётам. Американцы, конечно же, вопрос проигнорировали, возможно, не заметив возни из-за своего "величия". С той поры, как говорится, воз и ныне там.

Как известно, само правительство США является сторонником соблюдения законов по всему миру, провозгласив самих себя так называемым мировым жандармом, создавая кучу международных институтов по надзору за законностью и неся миру "правовое благо". Однако политика двойных стандартов, видимо, позволяет им самим нарушать законы и правила, установленные другими государствами.

Зато как красива и сладка песня американцев про донорскую помощь нашей стране, про их "благодеяния" и прочее, а на деле они не готовы просто даже оплатить предусмотренные налоги, которые пойдут на пенсии, в том числе и их сотрудников, а также различные другие социальные выплаты. Вот и всё их отношение к принимающей стороне, вот и их справедливость. Как говорится, "Не всё то золото, что блестит".

Оценивая имеющиеся реалии, невольно задаёшься вопросом, до каких пор американская дипмиссия будет относиться к своим "партнёрам", как называют нас сами американцы, как к тем, кого можно "водить за нос". И куда же смотрят компетентные органы, которые должны заниматься сбором тех самых положенных выплат. Или законы не для всех.





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