Эксперт - о кыргызском наемнике на Украине

Ничего нового нет в истории.
Гражданин Кыргызстана, воюющий на территории Украины и создавший там тюркский нацбатальон, связан с турецкой организацией "Бозкурт" ("Серые волки"). Об этом заявил в соцсетях эксперт по ЦА Александр Князев.
"Ничего нового нет в истории. Был уже "Туркестанский легион". Даже фашисты им ничего серьёзного не доверяли", - написал он.
Напомним, ГКНБ КР начал следствие по статье 256 "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта" УК КР.
URL: https://www.vb.kg/424811
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!