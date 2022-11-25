Эксперт - о кыргызском наемнике на Украине

Ничего нового нет в истории.

Гражданин Кыргызстана, воюющий на территории Украины и создавший там тюркский нацбатальон, связан с турецкой организацией "Бозкурт" ("Серые волки"). Об этом заявил в соцсетях эксперт по ЦА Александр Князев.

"Ничего нового нет в истории. Был уже "Туркестанский легион". Даже фашисты им ничего серьёзного не доверяли", - написал он.

Напомним, ГКНБ КР начал следствие по статье 256 "Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта" УК КР.



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