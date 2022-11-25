Брат Камчыбека Ташиева прокомментировал заявление Эльвиры Сурабалдиевой о давлении на нее

Также он добавил, что ранее у него с Сурабалдиевой были хорошие отношения.
Сегодня, 24 ноября, в ходе заседания Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и его младший брат, депутат Шаирбек Ташиев оказывают на нее давление.
Сурабалдиева сообщила, что двое депутатов, в том числе Шаирбек Ташиев, накануне решили поздравить ее с днем рождения, пригласили в кабинет, подарили цветы и вручили торт. Тогда Шаирбек Ташиев предложил ей "пенять на себя", так как она проголосовала против соглашения по Кемпир-Абаду.
В свою очередь Ташиев-младший прокомментировал Kaktus.media слова Сурабалдиевой.
"Меня один депутат попросил составить ему компанию и поздравить Эльвиру Жыргалбековну [с днем рождения]. Когда я пришел к нему в кабинет, они уже были там. Я поздоровался, поздравил и ушел. Меня ждали люди. Никаких угроз я ей не говорил", - заявил он.
Также он добавил, что ранее у него с Сурабалдиевой были хорошие отношения.
URL: https://kaktus.media/471244
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