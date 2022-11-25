Садыр Жапаров объяснил, почему не получается искоренить коррупцию. Виноват сам народ

Сегодня, 25 ноября, выступая на Народном курултае, президент Садыр Жапаров признал, что властям трудно бороться с коррупцией.

По его словам, нынешнему руководству страны непросто искоренить коррупцию.

"По-прежнему существует проблема коррупции, которая разъедает страну изнутри, мешает развитию и прогрессу Кыргызстана, пустив свои корни во все сферы. С момента прихода к руководству страной главной обязанностью была борьба с коррупцией, однако надо открыто признать, что коррупция широко пустила свои корни, и полностью избавить общество от этой болезни пока не удалось. Коррупция не уменьшается: отрезаем одну голову этой порчи, превратившейся в двуглавого дракона, но тут же вырастает другая. Однако не будем опускать руки, ожесточенная борьба с коррупцией продолжается", - сказал Садыр Жапаров.



Президент отметил, что власти создают новые законы, пресекающие коррупционные механизмы, также ведется работа по возмещению ущерба, причиненного государству.

Садыр Жапаров считает, что общественность защищает коррупционеров и она же мешает искоренить коррупцию в стране.

"Если наш народ и дальше будет защищать коррупционеров, мол, он мой родственник или земляк, то мы никогда не сможем избавиться от этой болезни. Если все мы, каждый из нас повсеместно осудит коррупционеров, похищающих государственное, то бишь народное имущество, если мы не поддержим их, сказав: "Вы коррумпированы? Значит, будете нести ответственность по закону", только тогда мы вместе победим коррупцию", - заключил глава государства.



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