В Бишкеке начали курсировать школьные автобусы

В Бишкеке с 24 ноября запустили школьные автобусы.
В пилотном режиме транспорт охватит 5 столичных школ №13, №29, №28, №69 и №70.
Проект реализует частная пассажирская компания.
Пока курсируют 2 автобуса.
АКИpress
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В Бишкеке с 24 ноября запустили школьные автобусы.
В пилотном режиме транспорт охватит 5 столичных школ №13, №29, №28, №69 и №70.
Проект реализует частная пассажирская компания.
Пока курсируют 2 автобуса.
АКИpress
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