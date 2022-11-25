Кыргыз обязан говорить с кыргызом на кыргызском языке, - спикер ЖК

По его мнению, каждый кыргызстанец должен знать кыргызский язык.
Кыргыз обязан говорить с кыргызом на кыргызском языке — нужно жить с таким лозунгом, считает спикер парламента Нурланбек Шакиев 25 ноября на народном курултае.
По его мнению, каждый кыргызстанец должен знать кыргызский язык.
«Знать другой язык не стыдно, стыдно не знать кыргызский язык», - добавил он.
Также он напомнил, что в стране есть географические названия на других языках. В качестве примера он сказал, что в скором времени нужно переименовать все районы Бишкека.
АКИpress
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