Кыргызстан должен перейти на президентско-парламентскую форму правления, считает делегат из Кара-Суу Ж.Жолдошева

Она является делегатом из Кара-Суйского района.

Кыргызстан должен перейти на президентско-парламентскую форму правления, заявила политик Жылдызкан Жолдошева 25 ноября на народном курултае.

Она является делегатом из Кара-Суйского района.

«Нам не идет президентская форма правления. Кто бы не пришел на пост президента, становится «монстром». Поэтому мы должны перейти на президентско-парламентскую форму правления», - сказала она и в это время в зале начали кричать.

Жолдошева отметила, что у всех есть право высказывать свое мнение на народном курултае. «Я знаю, что некоторые из вас пришли из власти, области, возможно, по своему желанию пришли. Не перебивайте мои слова», - сказала она и обратилась к президенту Садыру Жапарову. «Вот такая моя просьба. Кто знает, какой человек придет после вас», - озвучила она.

АКИpress