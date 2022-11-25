Кыргызстан должен перейти на президентско-парламентскую форму правления, считает делегат из Кара-Суу Ж.Жолдошева

Она является делегатом из Кара-Суйского района.
Кыргызстан должен перейти на президентско-парламентскую форму правления, заявила политик Жылдызкан Жолдошева 25 ноября на народном курултае.
Она является делегатом из Кара-Суйского района.
«Нам не идет президентская форма правления. Кто бы не пришел на пост президента, становится «монстром». Поэтому мы должны перейти на президентско-парламентскую форму правления», - сказала она и в это время в зале начали кричать.
Жолдошева отметила, что у всех есть право высказывать свое мнение на народном курултае. «Я знаю, что некоторые из вас пришли из власти, области, возможно, по своему желанию пришли. Не перебивайте мои слова», - сказала она и обратилась к президенту Садыру Жапарову. «Вот такая моя просьба. Кто знает, какой человек придет после вас», - озвучила она.
АКИpress
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