В Министерстве финансов придумали, как бороться с отмыванием преступных доходов

В Министерстве финансов придумали, как бороться эффективнее с отмыванием преступных доходов и финансированием террористов.
В соответствующий закон предлагается внести ряд поправок. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.
Так, в положение о порядке проведения проверки вносится пункт о подконтрольности поставщиков услуг виртуальных активов Национальному банку и уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком.
Проверяющие теперь будут давать секторальную оценку рисков. Предлагается внести уточняющие нормы о том, что орган финансовой разведки может взаимодействовать с правоохранительными органами, органами прокуратуры и национальной безопасности не только на стадии следствия, но также при розыске. Уполномоченный госорган исполнения наказаний исключат, поскольку на практике не предоставляет документы, являющиеся основанием для включения в санкционный перечень Кыргызстана.
Вносится уточнение по блокированию средств. На практике возникают ситуации, когда операция не совершается, при этом имеются деньги, которые следует заморозить, чтобы не допустить их использования в легализации преступных доходов и вывода из КР.
В течение 14 дней деньги разблокируют, но только в том случае, если на имущество не наложат арест.
Предлагается внести норму о возможности удаленной идентификации клиента при открытии счета электронного кошелька и банковского счета в удаленном режиме.
Уточняется, что сомнительные сделки могут быть приостановлены банком на срок до пяти рабочих дней.
Кроме того, будет введена норма по заполнению анкеты клиента, бенефициарного владельца и публичного должностного лица в электронном формате.
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