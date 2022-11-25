Спикер пообещал: законопроект о статусе курултая рассмотрят в ближайшее время

Жогорку Кенеш в ближайшее время рассмотрит конституционный законопроект о статусе Народного курултая.
Об этом спикер парламента Нурланбек Шакиев сообщил на Народном курултае.
Он отметил, что парламент еще не принял законопроект о статусе курултая.
«Есть разные мнения о статусе курултая, будет обсуждение. Но, думаю, в итоге мы примем закон, который будет работать в будущем», — сказал спикер.
Напомним, весной профильный комитет не поддержал законопроект о Народном курултае.
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