Спикер пообещал: законопроект о статусе курултая рассмотрят в ближайшее время

Жогорку Кенеш в ближайшее время рассмотрит конституционный законопроект о статусе Народного курултая.

Об этом спикер парламента Нурланбек Шакиев сообщил на Народном курултае.

Он отметил, что парламент еще не принял законопроект о статусе курултая.

«Есть разные мнения о статусе курултая, будет обсуждение. Но, думаю, в итоге мы примем закон, который будет работать в будущем», — сказал спикер.

Напомним, весной профильный комитет не поддержал законопроект о Народном курултае.



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