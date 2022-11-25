Садыр Жапаров заявил о новой административно-территориальной реформе

Пришло время начать административно-территориальную реформу.

Об этом на заседании первого Народного курултая заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, в качестве экспериментального пилотного региона выбран Тюпский район Иссык-Кульской области.

«Мы издали указ о совершенствовании административной системы и развитии регионов. Подготовка идет. В качестве пилотного проекта был выбран Тюпский район. В рамках этой реформы на базе 13 айыльных аймаков планируется организовать пять укрупненных айыльных аймаков. Результаты реформы в Тюпском районе будут всесторонне изучены и учтены, а потом пройдет полноценная административно-территориальная реформа по всей республике», — сказал Садыр Жапаров.



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