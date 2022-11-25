Канада приглашает в страну 1,5 млн иммигрантов. Зачем ей это понадобилось?

Канада делает крупную ставку на иммиграцию.

За счет беспрецедентной волны приезжих правительство страны рассчитывает возместить канадской экономике недостаток рабочей силы, обостряющийся из-за старения населения и массового выхода на пенсию поколения беби-бумеров. Однако далеко не все канадцы готовы встретить с распростертыми объятьями настолько большое число иностранцев, пишет ВВС.

В начале ноября федеральные власти Канады объявили о грандиозных планах: начиная с ближайшего января и до конца 2025 года, правительство страны планирует ежегодно принимать у себя по 500 тыс. иммигрантов. То есть в ближайшие три года население Канады должно увеличиться в общей сложности на 1,5 млн человек.

В пересчете на душу населения это примерно в восемь раз больше, чем планирует принять Соединённое Королевство, и вчетверо - чем рассчитывает расселить у себя администрация США.

Впрочем, проведенный недавно опрос общественного мнения демонстрирует, что планы канадских властей не вполне отражают настроения жителей страны, многие из которых опасаются столь массового притока иностранцев.

Большая игра

На протяжении вот уже нескольких десятилетий Канада сознательно стимулирует приток в страну новых жителей, чтобы ее население и ее экономика продолжали расти. При этом иммигрантам предоставляется постоянный вид на жительство в Канаде - но не ее гражданство.

В прошлом году вид на жительство в Канаде получили 405 тысяч человек - за всю историю страны это самый высокий показатель.

Причины, по большей части, объясняются простой арифметикой. Как и во многих других развитых странах, показатели рождаемости в Канаде неуклонно снижаются, а средний возраст жителей - напротив, также неуклонно растет, угрожая превратить Канаду в страну пенсионеров, обеспечивать которых трудоспособному населению будет все сложнее.

А значит, если страна хочет расти и развивать свою экономику, без иммигрантов ей не обойтись.

Прирост рабочей силы в Канаде уже почти полностью обусловлен именно иммиграцией, а к 2032-му, прогнозирует правительство страны, то же можно будет сказать и о приросте населения в целом.

Особое место в мире

Сегодня почти каждый четвертый житель Канады является выходцем из другой страны. Во всех остальных государствах G7 (то есть в развитых странах "Большой семерки") эта цифра ниже. Взять те же США, которые принято считать мировым центром смешения культур: там иммигранты составляют лишь 14% населения. Примерно такой же показатель в Британии.

Хотя сравнивать ситуацию с иммиграцией в Британии и Канаде сложно, потому что плотность населения этих стран сильно отличается, напоминает Мадлен Сампшн, директор "Миграционной обсерватории" - проекта про наблюдению за миграцией при Оксфордском университете.

Британия - маленькое островное государство с высокой плотностью населения, в то время как территория Канады уступает по размерам лишь российской, а живет там "всего" 38 миллионов человек. То есть расти есть куда - в самом прямом смысле.

"Перед Британией попросту не стоит задача наращивать население теми темпами и в таком объеме, как это делает Канада", - объясняет она.

Впрочем, для успешного привлечения иммигрантов одной лишь огромной почти не заселенной территории и благоприятных демографических показателей Канаде недостаточно, подчеркивает Джеффри Кэмерон - политолог из Макмастерского университета в Торонто. Главное, что для этого необходимо - поддержка населения. "Главный ограничительный фактор для большинства стран - общественное мнение", - уверен он.

Так, в США, где число иммигрантов, пересекающих границу с юга, выросло до рекордных показателей, многие начали волноваться, что пришельцев из-за рубежа может оказаться больше, чем свободных рабочих мест.

Одной из причин, по которым британцы на референдуме решили покинуть Евросоюз, стало именно то, что существенная часть населения страны негативно относилась к массовому притоку дешевой рабочей силы из вступивших в ЕС стран Восточной Европы.

Впрочем, как отмечает Мадлен Сампшн, за последние несколько лет британское общественное мнение стало относиться к миграции более благосклонно. Не в последнюю очередь потому, что после "брексита" у жителей страны появилось ощущение, что теперь государство лучше ее контролирует.

В Канаде же исторически сложилось так, что поддержка иммиграции в обществе всегда была высокой.

"Я думаю, отчасти это объясняется тем, что общество в достаточной степени доверяет властям страны в том, как те обеспечивают приток мигрантов и следят за тем, чтобы это всегда было в интересах страны", - объясняет Кэмерон.

Но это не означает, что в стране нет никакого беспокойства по поводу притока иммигрантов.

За последние годы участились случаи нелегальных пересечений канадской границы из США, а появившаяся в 2018 году Народная партия Канады - популистская партия с крайне правыми взглядами - не давала угасать разговорам на эту тему перед парламентскими выборами 2019 года.

Отношение к иммиграции в Канаде отличается и от региона к региону.

Когда правительство страны объявило о планах принимать до 500 тыс. мигрантов в год, автономная провинция Квебек, которая может устанавливать на приток иммигрантов собственные квоты, заявила, что согласна принять не более 50 тыс. человек. То есть Квебек, где живет почти четверть канадского населения, готов принять лишь 10% запланированных приезжих.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего считает, что слишком большой приток иммигрантов может ослабить позиции в регионе французского языка. "Даже с 50 тысячами падение популярности французского уже будет сложно остановить", - считает Лего.

Жители других регионов страны беспокоятся по поводу доступности жилья - даже несмотря на то, что в Канаде так много места для роста. В крупных городах - таких как Торонто и Ванкувер, на которые приходится 10% населения страны, - ситуация с жильем и так очень тяжелая.

Опрос, проведенный канадским социологическим институтом Leger и Ассоциацией по изучению Канады, показал, что три четверти респондентов озабочены в первую очередь тем, как иммиграционный план правительства отразится на ситуации с жильем и социальными услугами. Почти половина опрошенных (49%), полагают, что 500 тысяч приезжих в год - чересчур много; в то время как одобряют этот план менее трети респондентов (31%).

Канадский подход

Канаду от других западных стран отличает еще и тот факт, что главный фокус ее иммиграционной политики - экономический. Более половины нынешних обладателей вида на жительство смогли переехать в страну из-за своих профессиональных навыков, а не по программе воссоединения семей.

К 2025 году правительство надеется, что эта цифра поднимется до 60%.

Политолог Джеффри Камерон объясняет, что таких результатов страна добилась благодаря переходу в 1960-х годах на систему баллов, которая отдает приоритет мигрантам с востребованными в стране знаниями и навыками. "И сегодня система по сути основана на тех же принципах", - отмечает Камерон.

Иммиграционная система Канады уникальна, хотя в Австралии и Новой Зеландии действуют похожие принципы.

В Великобритании примерно один из четырех обладателей вида на жительство получил его на экономических основаниях. В США это каждый пятый.

Обе страны заявляли, что надеются увеличить долю трудовых иммигрантов с востребованными профессиями. Но, в отличие от Канады, большинство экономических иммигрантов в Британию и США должны быть изначально приглашены работодателями.

В Канаде за приглашение на работу соискатель вида на жительство может получить дополнительные баллы, но иметь его при подаче заявки совсем не обязательно.

Хотя Великобритания также недавно перешла на балльную систему, в реальности она остается прежней, говорит Маделин Сампшн из Оксфордского университета: предпочтение отдается иммигрантам, которым уже предложили работу в стране.

Сможет ли Канада достичь своей цели?

Канада не только принимает больше мигрантов из экономической категории, чем другие государства, она также в числе самых открытых стран мира для беженцев. В 2021 году власти страны дали убежище более чем 20 тыс. соискателям.

Канаде не всегда удавалось реализовать амбициозные планы в части иммиграции. Например, в 2021 году правительство собиралось принять примерно 59 тысяч беженцев, но в реальности приехало в три раза меньше.

В интервью Канадской вещательной корпорации министр иммиграции Шон Фрейзер объяснил эту неудачу последствиями пандемии Covid-19, из-за которой закрылись границы и Канады и других государств.

К 2023 году Канада планирует поселить на своей территории 76 тысяч беженцев.



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