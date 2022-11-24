Продолжается прием заявок на конкурс для обучения в вузах Китая

Заявку необходимо заполнить в онлайн-системе
В Министерстве образования и науки напомнили о том, что продолжается прием заявок на конкурс для обучения в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики на 2023-2024 учебный год.
Граждане Кыргызстана могут подать заявки по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и прохождения языковой стажировки.
Условия и требования к участию в стипендиальной программе размещены на сайте министерства образования и науки - https://edu.gov.kg/announcements/165/
Заявку необходимо заполнить в онлайн-системе - http://student.edu.gov.kg/».
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