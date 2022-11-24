40 млн детей пропустили вакцину против кори в 2021 году – ВОЗ

Около 40 млн детей в мире пропустили дозу вакцины против кори в 2021 году.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Отмечается, что охват вакцинацией против кори снижался с начала коронавирусной пандемии, однако в 2021 году стал рекордно низким.

«В 2021 году во всем мире было зарегистрировано 9 млн случаев заболевания корью и 128 тыс. смертей от нее. В 22 странах произошли крупные и разрушительные вспышки», - говорится в сообщении.

В ВОЗ бьют тревогу и напоминают об угрозе в каждом регионе мира.

«Охват 95% или более из 2 доз вакцины, содержащей корь, необходим для создания коллективного иммунитета в целях защиты сообществ и достижения и поддержания элиминации кори. В мире ситуация значительно хуже: только 81% детей получают первую дозу вакцины, содержащей корь, и только 71% детей получают вторую дозу вакцины», - пишут в СМИ.



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