40 млн детей пропустили вакцину против кори в 2021 году – ВОЗ

Около 40 млн детей в мире пропустили дозу вакцины против кори в 2021 году.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Отмечается, что охват вакцинацией против кори снижался с начала коронавирусной пандемии, однако в 2021 году стал рекордно низким.
«В 2021 году во всем мире было зарегистрировано 9 млн случаев заболевания корью и 128 тыс. смертей от нее. В 22 странах произошли крупные и разрушительные вспышки», - говорится в сообщении.
В ВОЗ бьют тревогу и напоминают об угрозе в каждом регионе мира.
«Охват 95% или более из 2 доз вакцины, содержащей корь, необходим для создания коллективного иммунитета в целях защиты сообществ и достижения и поддержания элиминации кори. В мире ситуация значительно хуже: только 81% детей получают первую дозу вакцины, содержащей корь, и только 71% детей получают вторую дозу вакцины», - пишут в СМИ.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!