«Налог на Google» принес бюджету Кыргызстана 100 млн сомов – Акылбек Жапаров

По его словам, с начала года в бюджет поступило 100 млн сомов.

Индира Камчыбекова - Кабар/. На заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что в этом году был введен так называемый «Налог на Google» и уже 20 компаний прошли регистрацию.

По его словам, с начала года в бюджет поступило 100 млн сомов.

«Эти IT компании не находятся в стране, но платят налоги за оказание услуг. «Яндекс такси» полностью перешли на ККМ. Теперь мы отслеживаем каждое такси и компания будет выплачивать соответствующие налоги», - добавил он.

Так называемый «Налог на Google» относится к иностранным организациям, оказывающим услуги в электронной форме без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в КР, местом поставки которых признается территория КР.

Кабар