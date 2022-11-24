В Турции поддерживают строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп поддержал строительство стратегической железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша КР.
Шентоп на встрече со спикером ЖК Нурланом Шакиевым рассказал, что новый транспортный коридор "будет способствовать возрождению Шелкового пути". Он напомнил об общей цели Кыргызстана и Турции довести товарооборот до $1 млрд.
"Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана и занимает особое место во внешнеторговой структуре страны. Наш двусторонний торговый оборот растет с каждым годом. Мы должны и дальше наращивать этот темп", - сказал он.
Шентоп также добавил, что необходимо ускорить создание Кыргызско-турецкого инвестиционного фонда развития.
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