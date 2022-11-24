Заставлял жену целовать ноги, плевал в лицо детям. Какое наказание получил мужчина

Помните историю пострадавшей от семейного насилия женщины, оглохшей на одно ухо из-за побоев?

Сегодня, 24 ноября, на встрече со СМИ директор кризисного центра "Сезим" Бюбюсара Рыскулова рассказала, что сейчас с этим делом.

"Трое детей. Жесткое семейное насилие. Она на одно ухо не слышит, ребра сломаны несколько раз. Пугая, он увозил ее. На судебном процессе по одному эпизоду насилия мужчине назначили 400 часов общественных работ. Затем мы снова обратились в суд уже по другому эпизоду, назначили штраф в 50 тыс. сомов в пользу государства. Мы обжаловали, и предстоит процесс в областном суде", - отметила она.

Напомним, в начале сентября Рыскулова привела на пресс-конференцию женщину, пострадавшую от семейного насилия.

Устав от побоев супруга, она решила все рассказать. В результате насилия одно ухо женщины из-за нанесенных ей ударов не слышит совсем, второе слышит немного. Потерпевшая рассказала, что подвергается семейному насилию со стороны гражданского мужа с 2011 года. На сроке 5 месяцев супруг, по словам женщины, избил ее настолько сильно, что у нее замерла беременность.

"Он садится, поднимает свою ногу и заставляет ее целовать. Если ему кажется, что поцеловали не от всей души, пинает. Еще он снимает носки и толкает мне в рот. Дети плачут, просят этого не делать. Тогда он ругается на них, говорит, что я родила себе подобных, и плюет им в лицо. Они плачут, просят меня не убивать, он отвечает, что я не умру, потому что сильная, при этом тащит в ванную за волосы и оставляет там на полу", - поделилась пострадавшая шокирующими подробностями.

Рыскулова тогда сообщила, что у сыновей пострадавшей было зафиксировано сотрясение мозга, у дочерей энурез. В суде, по ее словам, мужчина вину не признавал, говорил, что супруга и до этого была глухая.



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