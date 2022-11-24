Переданную США гуманитарную помощь для баткенцев распределит среди нуждающихся МЧС КРПереданную США гуманитарную помощь для баткенцев распределит среди нуждающихся МЧС КР

Из США в Кыргызстан прибыл грузовой рейс с гуманитарной помощью для пострадавших от пограничных столкновений в Баткенской области.
Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба посольства США в КР.
Привезли кровати, матрасы, постельные принадлежности и зимнюю одежду. Именно эти предметы Министерство чрезвычайных ситуаций КР определило как критически важные для удовлетворения гуманитарных потребностей пострадавших кыргызстанцев. Распределять их тоже будет МЧС КР.
Ранее USAID предоставляло помощь жертвам военного вторжения Таджикистана в КР в виде гигиенических наборов и $100 тыс.
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