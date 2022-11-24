Депутатам угрожают. Камчыбек Ташиев ответил Эльвире Сурабалдиевой

Глава спецслужб призвал ее не распространять недостоверную информацию.
Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что тем, кто проголосовал против ратификации соглашения по кыргызско-узбекской госгранице, угрожают, на них оказывают давление. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ответил ей.
По его словам, рынок «Кудайберген», принадлежащий родственникам Эльвиры Сурабалдиевой, не доплатил налогов на сумму 70 миллионов сомов.
Глава спецслужб призвал ее не распространять недостоверную информацию.
«Я услышал заявление Эльвиры Сурабалдиевой об угрозах, когда ехал в машине. Поясню. На рынке «Кудайберген», который принадлежит ее родственникам, насчитывается 3 тысячи контейнеров. Согласно отчетам, с каждого контейнера собирают по 2-3 тысячи сомов. А на самом деле собирают по 7-15 тысяч. ГКНБ рынки не проверяет и никаких указаний не раздает. Проверяет субъекты предпринимательства Налоговая служба. «Кудайберген» не оплатил налог в размере 70 миллионов сомов. Должен оплатить. Мы не совершаем никаких незаконных действий», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/251551/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!