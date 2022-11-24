Депутатам угрожают. Камчыбек Ташиев ответил Эльвире Сурабалдиевой

Глава спецслужб призвал ее не распространять недостоверную информацию.

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что тем, кто проголосовал против ратификации соглашения по кыргызско-узбекской госгранице, угрожают, на них оказывают давление. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ответил ей.

По его словам, рынок «Кудайберген», принадлежащий родственникам Эльвиры Сурабалдиевой, не доплатил налогов на сумму 70 миллионов сомов.

Глава спецслужб призвал ее не распространять недостоверную информацию.

«Я услышал заявление Эльвиры Сурабалдиевой об угрозах, когда ехал в машине. Поясню. На рынке «Кудайберген», который принадлежит ее родственникам, насчитывается 3 тысячи контейнеров. Согласно отчетам, с каждого контейнера собирают по 2-3 тысячи сомов. А на самом деле собирают по 7-15 тысяч. ГКНБ рынки не проверяет и никаких указаний не раздает. Проверяет субъекты предпринимательства Налоговая служба. «Кудайберген» не оплатил налог в размере 70 миллионов сомов. Должен оплатить. Мы не совершаем никаких незаконных действий», — сказал Камчыбек Ташиев.



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