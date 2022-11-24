Некоторые депутаты подозреваются в тяжких преступлениях — Камчыбек Ташиев

Некоторые депутаты Жогорку Кенеша подозреваются в совершении тяжких преступлений.
Об этом на заседании парламента сегодня заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
По его словам, против нескольких нардепов готовится возбуждение уголовных дел.
«Сразу сообщу: против некоторых депутатов готовятся дела. Некоторые из них касаются совершения тяжких преступлений. Сейчас проводятся экспертизы, ждем, когда они будут готовы. Потерпевшие написали заявления. Если мы их не рассмотрим, то они потом будут жаловаться же. А если указанные факты не подтвердятся, то примем меры», — сказал Камчыбек Ташиев.
Он не назвал имен членов Жогорку Кенеша, на которых написаны заявления от потерпевших.
Ссылка: https://24.kg/vlast/251558/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!