Некоторые депутаты подозреваются в тяжких преступлениях — Камчыбек Ташиев

Некоторые депутаты Жогорку Кенеша подозреваются в совершении тяжких преступлений.

Об этом на заседании парламента сегодня заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, против нескольких нардепов готовится возбуждение уголовных дел.

«Сразу сообщу: против некоторых депутатов готовятся дела. Некоторые из них касаются совершения тяжких преступлений. Сейчас проводятся экспертизы, ждем, когда они будут готовы. Потерпевшие написали заявления. Если мы их не рассмотрим, то они потом будут жаловаться же. А если указанные факты не подтвердятся, то примем меры», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он не назвал имен членов Жогорку Кенеша, на которых написаны заявления от потерпевших.



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