При чем тут я? Камчыбек Ташиев о выдворении Болота Темирова

ГКНБ к этому не имеет никакого отношения.
Сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал выдворение из Кыргызстана журналиста Болота Темирова.
По его словам, ГКНБ к этому не имеет никакого отношения.
«О деле вашего гражданина, так вы его называете, Эльвира Жыргалбековна (депутат Эльвира Сурабалдиева. — Прим. 24.kg)? При чем тут я? Прокуратура просила выдворить, суд принял решение. Я даже не знал. Я последние два дня нахожусь в командировках. О выдворении узнал вчера вечером», — сказал Камчыбек Ташиев.
23 ноября по решению суда журналиста Болота Темирова выдворили из страны. Сразу после процесса, где был оглашен приговор, его силой в сопровождении сотрудников правоохранительных органов доставили в аэропорт и самолетом отправили в Россию.
Ранее Свердловский районный суд оправдал Болота Темирова по двум эпизодам. Еще по двум, в том числе по поддельному паспорту, дело прекратили из-за истечения сроков давности, суд не стал применять к нему наказания.
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