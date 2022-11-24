"Не знаешь, смеяться или плакать". Кто такой Тазабек Икрамов

Кто такой депутат ЖК Тазабек Икрамов?

Таким вопросом задался на своей странице в соцсети журналист Нургазы Анаркулов.

"Действительно кто этот человек? В Кыргызстане за последнее время общественное сознание очень деградировало. С развитием социальных сетей появилось множество воспевателей разного рода коррупционеров и бандитов, которые благодаря своим прихлебателям стали вдруг называться лучшими депутатами и политиками.

Стараниями таких "сторонников" тот же депутат Тазабек Икрамов стал изображаться сверх образцовым, принципиальным и далеким от всех незаконных дел человеком. Если бы сегодняшнее общество и политика состояли сплошь из таких, как он, то мы точно зажили бы. Не знаешь, смеяться или плакать, когда человек, который едва может передать то, что хочет сказать, не может четко произнести слова, не говоря уже о том, чтобы писать законы. Одному Богу известно, сможет ли он написать свою собственную биографию. С каких это пор необразованные невежды стали вдруг цениться в нашем обществе?" - написал он.

Насколько верна данная характеристика депутата, оставим на суд наших читателей. Мы же напомним, что представляет из себя депутат Тазабек Икрамов, точнее, вспомним наиболее значимые вехи его жизненного пути. Вообще, если что, но народный избранник является "Отличником образования". Правда, это рассмешило многих кыргызстанцев, да и кандидаты на это звание должны иметь непрерывный педагогический стаж 20 лет и в обязательном порядке Почетную грамоту Министерства образования. Но, согласно биографии, Икрамов работал учителем физкультуры всего два года - с 1998 по 2000 год. Затем он подался в бизнес, а после стал депутатом от партии "Онугуу-Прогресс".

Кроме этого, Икрамов - спортсмен. В 1996 году окончил Кыргызский государственный институт физической культуры и спорта (КГИФКиС) по специальности "преподаватель физкультуры". И даже, как мы выше говорили, работал преподавателем физкультуры в филиале КГИФКиС в Джалал-Абадской области.

Также депутат прославился своими неоднозначными инициативами, одно из которых было – вернуть депутатам автомобильные номера серии KG. Мол, в регионах местные жители должны знать, кто к ним приехал.

Также он предлагал продлить перерыв для совершения жума-намаза и выступал против сокращения депутатских льгот. "Мы парламентское государство и должны чтить парламентариев", - сказал он тогда.

Свой "патриотизм" он проявил и в своем предложении - лишать гражданства тех иностранцев, кто женился на гражданках нашей страны, получил паспорт Кыргызстана, но не принес никакую пользу стране.

Но к пику его славы, как это ни странно, имеют отношение так называемые представители ЛГБТ, точнее, когда в 2019 году он не смог выговорить слово "гомосексуалист", а позже стал оправдываться, что настоящему джигиту не к лицу даже произносить такое слово. Тем не менее прозвище "сексалю" приобрело популярность во всей стране. Немного погодя у него также возникли трудности с произношением слова "юриспруденция".

Не так давно Тазабек Икрамов предложил обязать государственных и муниципальных служащих носить ак калпак во время официальных и торжественных мероприятий, проводимых на государственном и областном уровнях. Кроме этого, он предложил сделать национальный головной убор обязательным элементом школьной формы, но поддержки у своих коллег так и не нашел.

В 2019 году Тазабек Икрамов назвал своего сына Сооронбаем в честь тогдашнего президента КР Жээнбекова, заявив, что хотел бы, чтобы сын также служил своей стране. Благословил же отпрыска народного избранника родной брат президента Асылбек Жээнбеков.

СМИ также связывали имя Тазабека Икрамова, в прошлом носившего фамилию Стамкулов, с ОПГ и похищением сына Жусупжана Жээнбекова Бахтияра Амиржанова в 2009 году. Сам Икрамов назвал эту историю клеветой.





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