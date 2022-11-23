ГКНБ: Задержан глава сельской управы Арашан Аламудунского района

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР
ГКНБ КР, в рамках материалов досудебного производства возбужденного по ст. 343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки) 22 ноября 2022 задержан глава с/у Арашан Аламудунского района «Б.А.Б.».
Как стало известно, ранее в адрес ГКНБ КР обратился директор фирмы «Т.С.Н.» с письменным заявлением о принятии мер в отношении главы местного органа самоуправления «Б.А.Б.», который вымогал денежные средства в размере 60 тысяч сомов.
Установлено, что в 2022 году компания «Т.С.Н.» выиграла тендер на сумму 120 000 сомов, однако по завершении работ «Б.А.Б.» начал создавать искусственные трудности выразившихся в виде затягивания перечисления денежных средств фирме «Т.С.Н.». При этом, в качестве решения данной ситуации потребовал т.н. «откат», составивший половину суммы тендера, т.е. 60 000 сомов.
Таким образом, 22 ноября 2022 года, при получении взятки в размере 60 тысяч сомов был задержан глава с/у Арашан Аламудунского района «Б.А.Б.».
Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!