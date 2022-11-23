ГКНБ: Задержан глава сельской управы Арашан Аламудунского района

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР

ГКНБ КР, в рамках материалов досудебного производства возбужденного по ст. 343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки) 22 ноября 2022 задержан глава с/у Арашан Аламудунского района «Б.А.Б.».

Как стало известно, ранее в адрес ГКНБ КР обратился директор фирмы «Т.С.Н.» с письменным заявлением о принятии мер в отношении главы местного органа самоуправления «Б.А.Б.», который вымогал денежные средства в размере 60 тысяч сомов.

Установлено, что в 2022 году компания «Т.С.Н.» выиграла тендер на сумму 120 000 сомов, однако по завершении работ «Б.А.Б.» начал создавать искусственные трудности выразившихся в виде затягивания перечисления денежных средств фирме «Т.С.Н.». При этом, в качестве решения данной ситуации потребовал т.н. «откат», составивший половину суммы тендера, т.е. 60 000 сомов.

Таким образом, 22 ноября 2022 года, при получении взятки в размере 60 тысяч сомов был задержан глава с/у Арашан Аламудунского района «Б.А.Б.».

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.