ГКНБ КР: 2 автомобиля были конфискованы в доход государства

Бишкек, "Саясат.kg". 25 сентября и 15 октября были задержаны автомобили «Тойота Превиа» и «Хюндай Портер»

В рамках исполнения поручения Президента и Кабинета Министров КР в сфере борьбы с контрабандной деятельностью на территории Баткенской области были конфискованы 2 автомобиля, осуществляющие перевозку контрабандных товаров.

Так, Управлением ГКНБ КР по Баткенской области совместно с Таможней «Баткен» и ПС ГКНБ КР 25 сентября и 15 октября были задержаны автомобили «Тойота Превиа» под управлением «Т.М.А.» и «Хюндай Портер» под управлением «И.С.Р.» соответственно, на которых перевозился контрабандный груз.

18 ноября 2022 года постановлением Баткенского районного суда оба автомобиля, как орудия правонарушения, посредством которых совершались противоправные деяния были конфискованы в доход государства.