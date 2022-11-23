Глава Минсельхоза рассказал о ситуации с сахаром и маслом в Кыргызстане

Для собственного обеспечения Кыргызстану необходимо производить порядка 63 тысяч тонн растительного масла.
Пока что производится четверть от необходимого. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков.
«Растительное масло собственного производства у нас по-прежнему самое слабое звено из социально значимых продуктов. В прошлом году мы засеяли 17, 5 тысячи гектаров масличных культур, в этом — 20,5 тысячи. По итогам переработки планируем получить обеспеченность на уровне 20-25 процентов, остальное заместим импортом», — сказал министр.
По его словам, в республике функционирует восемь маслоперерабатывающих предприятий, общих мощностей которых при необходимом обеспечении сырьем достаточно для того, чтобы обеспечивать республику продукцией собственного производства.
«Что касается сахара. В прошлом году валовой сбор сахарной свеклы составил 389 тысяч тонн, что позволило произвести 45 тысяч тонн сахара. В этом году мы панируем собрать 450-500 тонн и произвести 62-63 тысячи тонн готового сахара. Это на четверть больше прошлогодних показателей», — сказал глава ведомства.
Напомним, ранее торговые сети и заводы договорились не повышать цены на сахар. Цены на него оставят на том же уровне с учетом льготной стоимости и скорректируют в сторону снижения в случае изменения конъюнктуры рынка.
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