Бишкек утопает в мусоре. Депутат требует от кабмина принять меры

Бишкек утопает в мусоре, а чем занимается мэр — неизвестно.
Об этом на заседании парламента заявила депутат Чолпон Султанбекова.
По ее словам, ранее была информация о том, что сотрудникам «Тазалыка» подняли зарплату. Однако в каждом районе столицы не убирают мусор.
«Бишкек действительно утопает в мусоре, пройдите по каждому району. Там некому убирать этот мусор. Кабмин, позовите мэра, рассмотрите этот вопрос. На дворе зима, скоро снег покроет этот мусор и его сложно будет убрать. Пусть глава кабмина на этот вопрос обратит внимание», — сказала Чолпон Султанбекова.
Отметим, что горожане постоянно жалуются на мусорную проблему. Столичные чиновники ограничиваются обещаниями решить проблему.
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