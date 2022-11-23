Бишкек утопает в мусоре. Депутат требует от кабмина принять меры

Бишкек утопает в мусоре, а чем занимается мэр — неизвестно.

Об этом на заседании парламента заявила депутат Чолпон Султанбекова.

По ее словам, ранее была информация о том, что сотрудникам «Тазалыка» подняли зарплату. Однако в каждом районе столицы не убирают мусор.

«Бишкек действительно утопает в мусоре, пройдите по каждому району. Там некому убирать этот мусор. Кабмин, позовите мэра, рассмотрите этот вопрос. На дворе зима, скоро снег покроет этот мусор и его сложно будет убрать. Пусть глава кабмина на этот вопрос обратит внимание», — сказала Чолпон Султанбекова.

Отметим, что горожане постоянно жалуются на мусорную проблему. Столичные чиновники ограничиваются обещаниями решить проблему.



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